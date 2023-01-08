З 2023 року в Україні стартувала обов'язкова програма пенсійного накопичення

В Україні з 2023 року починається обов’язкове впровадження накопичувальної пенсії

За словами прем’єр-міністра України, суть реформи полягає в тому, що всі працевлаштовані українці будуть мати одразу два пенсійні рахунки.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд має 10 пріоритетних напрямків роботи на 2023 рік, для того, щоб він став роком Перемоги України. Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів є одним із пунктів.

Громадянам України вже з 1 січня 2023 року дали можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, завдяки яким вони у майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат.

З 2023 року всі працевлаштовані громадяни будуть мати 2 пенсійні рахунки, куди гроші надходитимуть одразу з трьох джерел:

внески роботодавця;

внески держави на паритетних з роботодавцем домовленостях;

добровільні внески громадян.

Таким чином уряд планує забезпечити українцям достойні пенсії. Розмір та періодичність накопичувальних внесків визначатиметься платником накопичувального внеску та буде необмеженим.

Кошти вноситимуться на індивідуальний казначейський пенсійний рахунок. Платник накопичувального внеску може сплачувати кошти на власний індивідуальний казначейський пенсійний рахунок або на пенсійний рахунок іншої особи.

Зазначається, що ця реформа не стосується українців, які вже отримують пенсії. Учасником плану може бути фізична особа, яка станом на дату укладення договору не досягла віку 65 років та має повну цивільну дієздатність. Для того, щоб отримати другу пенсію, громадянам доведеться самостійно на них накопичувати.

Нагадаємо, українцям пояснили, чи можна збільшити стаж для пенсії роботою за кордоном.

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