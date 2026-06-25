Ідеальне поєднання: рецепт консервованого салату з помідорів та моркви
Цілі помідори в поєднанні з тертою морквою — класична основа для ароматного консервованого салату, який вдало зберігає смак літніх овочів. Такий рецепт дозволяє також заготовити варіант із зеленими помідорами.
Розрахунок інгредієнтів — на 2 кг томатів і 300 г моркви. Про це пише Shuba.
Чому цей салат варто приготувати
Консервований салат із помідорів і моркви цінують за насичений смак і простоту приготування. У банці поєднуються овочі з часником, кропом і легкою гостротою перцю чилі, що створює виразний аромат.
Рецепт також легко адаптується: замість помідорів можна додати кабачки або цукіні, а для м’якшого смаку — солодкий болгарський перець. Якщо ж подрібнити овочі, вийде інша варіація — більш однорідна овочева закуска. Важливо обирати щільні, приблизно однакові за розміром томати, адже вони закладаються в банки цілими.
Як приготувати консервований салат із помідорів і моркви
Інгредієнти
Основні:
- помідори — 2 кг
- морква — 300 г
- часник — 4 зубчики
- кріп — 2 гілочки
- перець чилі — 1 шт.
- лавровий лист — 4 шт.
Маринад:
- вода — 2 л
- сіль — 80 г
- оцет — 80 мл
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1. Підготовка
Овочі та зелень ретельно промити. Моркву очистити й натерти на великій тертці. Часник подрібнити. Перець чилі очистити від насіння й нарізати невеликими шматочками.
2. Розкладання в банки
Стерилізувати 4–5 півлітрових банок. На дно викласти кріп, часник, перець і лавровий лист. Далі щільно розмістити помідори, пересипаючи їх тертою морквою.
3. Приготування маринаду
Воду довести до кипіння, додати сіль і перемішати до повного розчинення. Влити оцет і одразу залити гарячим маринадом банки з овочами. Накрити кришками.
4. Стерилізація та закрутка
Банки поставити у велику каструлю з водою та стерилізувати 20–25 хвилин після закипання. Після цього щільно закрутити кришки. Готовий салат зберігати у прохолодному сухому місці.
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