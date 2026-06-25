Ідеальне поєднання: рецепт консервованого салату з помідорів та моркви

Цілі помідори в поєднанні з тертою морквою — класична основа для ароматного консервованого салату, який вдало зберігає смак літніх овочів. Такий рецепт дозволяє також заготовити варіант із зеленими помідорами.

Розрахунок інгредієнтів — на 2 кг томатів і 300 г моркви. Про це пише Shuba.

Чому цей салат варто приготувати

Консервований салат із помідорів і моркви цінують за насичений смак і простоту приготування. У банці поєднуються овочі з часником, кропом і легкою гостротою перцю чилі, що створює виразний аромат.

Рецепт також легко адаптується: замість помідорів можна додати кабачки або цукіні, а для м’якшого смаку — солодкий болгарський перець. Якщо ж подрібнити овочі, вийде інша варіація — більш однорідна овочева закуска. Важливо обирати щільні, приблизно однакові за розміром томати, адже вони закладаються в банки цілими.

Як приготувати консервований салат із помідорів і моркви

Інгредієнти

Основні:

помідори — 2 кг

морква — 300 г

часник — 4 зубчики

кріп — 2 гілочки

перець чилі — 1 шт.

лавровий лист — 4 шт.

Маринад:

вода — 2 л

сіль — 80 г

оцет — 80 мл

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1. Підготовка

Овочі та зелень ретельно промити. Моркву очистити й натерти на великій тертці. Часник подрібнити. Перець чилі очистити від насіння й нарізати невеликими шматочками.

2. Розкладання в банки

Стерилізувати 4–5 півлітрових банок. На дно викласти кріп, часник, перець і лавровий лист. Далі щільно розмістити помідори, пересипаючи їх тертою морквою.

3. Приготування маринаду

Воду довести до кипіння, додати сіль і перемішати до повного розчинення. Влити оцет і одразу залити гарячим маринадом банки з овочами. Накрити кришками.

4. Стерилізація та закрутка

Банки поставити у велику каструлю з водою та стерилізувати 20–25 хвилин після закипання. Після цього щільно закрутити кришки. Готовий салат зберігати у прохолодному сухому місці.

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