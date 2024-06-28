З вогнем не можуть впоратися 11 пожежних команд: дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області рф (фото, відео)

У ніч на 28 червня безпілотники атакували низку регіонів росії. Вибухи лунали у Брянській, Смоленській, Курській, Ростовській та Тамбовській областях рф.

За повідомленням російського міністерства оборони, на росії за ніч збили 25 БПЛА: 12 – над територією Брянської області, 9 – над територією Смоленської області, один – у Воронезькій області, два – у Курській області та перехоплено 1 БПЛА у Ростовській області.

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Пожежа на Мічурінській нафтобазі у Тамбовській області. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на Мічурінській нафтобазі у Тамбовській області. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на Мічурінській нафтобазі у Тамбовській області. Джерело: t.me/trudovayanov Пожежа на Мічурінській нафтобазі у Тамбовській області. Джерело: t.me/trudovayanov

Тим часом офіційний канал губернатора Тамбовської області Максима Єгорова повідомив, що кілька БПЛА російське ППО таки не змогло знешкодити:

"Сьогодні о 4.35 ранку у Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано приліт БПЛА на нафтобазу. У результаті утворилося невелике загоряння".

За його словами, пожежа локалізована. До ліквідації вогню залучили сили Головного управління МНС Росії по Тамбовській області, пожежну охорону нафтобази та 11 пожежних розрахунків.

"Жертв немає. До найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби буде проведено евакуацію мешканців. Для цього все готове. Ситуація під контролем", – запевнив Єгоров.

У соцмережах росіяни опублікували й фото та відео наслідків атаки БПЛА по Брянській області. Дрони (яких "збило" російське міноборони) пошкодили електростанцію в селищі Біла Берізка Трубчівського району, внаслідок чого частина н. п. області залишилася без електропостачання:

Нагадаємо, 27 червня уночі безпілотники атакували одразу три області росії. Один з БПЛА влучив у Рєдкінський дослідний завод, який є одним з найбільших хімічних виробництв регіону.

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