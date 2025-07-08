З українців можуть почати стягувати додаткові кошти за мобільний інтернет: кого стосується

З 1 січня 2026 року інтеграція України в роумінгову зону ЄС не дозволить повністю використовувати мобільний зв'язок з українських номерів у 27 країнах Євросоюзу без додаткових витрат. Річ у тім, що правило "роумінг як вдома" діє лише для туристів з україни, а не для тих, хто проживає на території ЄС.

Тому після використання певного обсягу даних оператор має право стягувати додаткову плату з таких абонентів, але вона не перевищуватиме оптового ліміту, який у 2025 році становитиме 1,3 євро за ГБ (приблизно 64 грн за курсом на 8 липня). Про це пише UAportal з посиланням на матеріал ZN.UA.

Вказується, що подібні обмеження можуть бути введені відповідно до політики добросовісного використання.

"Якщо ви проводите більше часу вдома, ніж за кордоном, або більше використовуєте свій телефон удома, ви вважаєтеся сумлінним користувачем і сплачуєте за внутрішніми тарифами. Тому українці, які виїхали до ЄС під час повномасштабного вторгнення і осіли в європейських країнах, не зовсім підпадають під цей термін", – зазначили аналітики.

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Очікується, що оператори, ймовірно, встановлюватимуть ліміти тільки на мобільний інтернет. Водночас дзвінки та SMS будуть надаватись за українськими тарифами, оскільки вони, як правило, не обмежені внутрішніми тарифами.

Зазначається, що ліміт буде значно нижчим за поточний внутрішній обсяг. За оцінками аналітиків, в залежності від тарифу та оптової вартості, він може становити від 3 до 5 ГБ.

"Після досягнення цього ліміту стягуватиметься додаткова плата, але не більше ніж 1,30 євро за ГБ (у 2025 році). Найімовірніше, оператори запропонують додаткові пакети на мобільний інтернет, який будуть прив'язувати до цієї ціни", – вказується в матеріалі.

Нагадаємо, хто з українців отримає пільгу на безкоштовний мобільний зв'язок.

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