Садівники назвали найкращий спосіб обрізання троянд, який стимулює ріст квітів

Обрізка троянд може налякати садівників, однак саме таким чином можна стимулювати ріст квітів. Втім, троянди треба обрізати правильно, щоб не нашкодити кущу.

Обрізка троянд передбачає видалення мертвих, хворих і відмираючих стебел, щоб поліпшити гігієну, здоров’я та зовнішній вигляд рослин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Садівники також можуть формувати рослину, щоб вона краще відповідала навколишньому середовищу. Видаляючи мертві стебла, кущу троянд легше скерувати енергію на здорові пагони.

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Для більшості троянд найкращий час для обрізання – кінець зими, лютий і початок березня, до того, як почнуть набухати листові бруньки. Зазвичай це залежить від клімату та місця.

Важливо використовувати чисті інструменти, оскільки троянди сприйнятливі до хвороб через "відкриті рани". Зрізи потрібно робити над наявною брунькою чистим, гострим садовим секатором. Якщо ближче, ніж 5 мм, рослині може бути важко виростити новий пагін.

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