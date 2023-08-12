Садівники назвали основну помилку, через яку лаванда засихає

Лаванда – дуже популярна рослина, яка має багато застосувань. Її можна використовувати в кулінарії, ефірних оліях, і деяким людям вона просто подобається за дивовижний запах.

Садівникам може бути боляче бачити, що їхня колись здорова рослина починає псуватися, особливо тому, що більшість сортів лаванди досить витривалі. Для тих, хто турбується про здоров’я своєї рослини лаванди, важливо якнайшвидше виявити проблему, повідомляє Express.co.uk.

Найімовірніша причина загибелі лаванди – надмірний полив. У середземноморському регіоні Європи лаванди процвітають у пекучу суху літню погоду.

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Тому лаванда надзвичайно стійка до посухи і потребує відносно мало води, щоб бути здоровою та давати квіти. Якщо лаванда отримує занадто багато води, у неї розвинеться коренева гниль і з’являться симптоми стресу, такі як в’янення та побуріння листя.

Дуже часто садівники помилково сприймають пониклий вигляд і коричневе листя як недостатній полив рослини, тоді багато з них намагаються вирішити проблему, поливаючи ще більше, і, як наслідок, коренева гниль посилюється, і рослина швидко гине.

Коріння лаванди повинні жити в сухому ґрунті, який швидко стікає і утримує мало вологи навколо коренів. Якщо садівники поливають свою лаванду так само часто, як інші рослини у своєму саду, вони зрештою вб’ють рослину.

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