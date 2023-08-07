Садівники назвали п'ять рослин, які виженуть щурів з ділянки

Щури в саду можуть бути проблемою в літні місяці, оскільки шкідники шукають притулок і їжу. Втім, досвідчені садівники знають, що гризунів можна вигнати з ділянки за допомогою рослин.

Існує декілька культур, які відлякують щурів з ділянки. Про це повідомляє Express.co.uk.

М'ята

Експерти переконують, що посадивши м'яту навколо грядок, можна відлякувати щурів. Ця рослина також корисна, адже її листя можна додавати у напої та їжу.

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Часник

Запах часнику також "відразливий" для гризунів, і вони будуть "вагатися", перш ніж наблизитися до саду. Спробуйте бризнути часниковою водою в будь-яку сусідню нору щурів, і вони згодом покинуть це місце.

Лаванда

Для щурів запах відіграє важливу роль у пошуку їжі та уникненні небезпеки чи відразливих запахів. Сильний аромат лаванди, який люблять люди, справляє на щурів зовсім протилежний ефект.

Вони уникають таких рослин. Хорошим місцем для його посадки є тераси, садові конструкції та ділянки навколо саду, де можуть скупчуватися щури.

Пахучі трави

Посадка таких трав, як базилік, чебрець і ехінацея по периметру саду, є чудовим способом відлякати щурів. Більше того, свіжі трави та приємний аромат усіх трав у саду також відлякують інших шкідників, зокрема комарів.

Цибуля

Ви можете або посадити цибулю у своєму саду, або розмістити її в місцях, де найчастіше проникають щури. Щойно вони відчують запах, вони втечуть. Висаджуйте нову цибулю кожні кілька днів, інакше вона згниє.

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