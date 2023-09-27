Садівники назвали п'ять квітів, які треба висадити до кінця вересня: вони розквітнуть навесні

Період з вересня по листопад найкращий для посадки цибулин, поки ґрунт ще теплий і дає рослинам час для розвитку та укорінення до настання зими. Саме восени треба висаджувати певні квіти, щоб вони розцвіли навесні.

Цибулинні рослини, як правило, є одними з найпростіших для вирощування квітів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Гіацинти

Гіацинти – це дуже запашні квіти, які додадуть яскравості садам, оскільки вони доступні в різних кольорах, таких як фіолетовий, синьо-рожевий і жовтий. Гіацинти слід садити приблизно за місяць до перших заморозків і завжди слід садити подалі від води або в будь-якому місці, куди вода може потрапляти.

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Нарциси

Нарциси – це класичні весняні квіти, які скрасять будь-який сад і дуже прості у вирощуванні, що робить їх цінною рослиною для будь-якого садівника. Їх найкраще висаджувати в місці у вашому саду, де воно може бути освітлене полуденним сонцем, або в легкій тіні, наприклад, під деревом.

Нарциси найкраще садити восени приблизно за два-чотири тижні до перших морозів. Чим більша цибулина, тим краще.

Тюльпани

Тюльпани люблять перебувати в добре дренованому ґрунті під прямим сонячним світлом, але можуть переносити деяку тінь. Після посадки тюльпани потребуватимуть багато поливу, щоб вони виросли, але садівники також повинні пам’ятати, що надмірний полив може спричинити поширення хвороб або цвілі.

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Дзвоники

Дзвоники – це польові квіти, які ростуть у лісах, тому вони не лише додадуть сплеск темно-синього кольору саду, але й дадуть таким запилювачам, як бджоли, раннє джерело їжі наступного року. Найкраще місце для посадки дзвіночків – півтінь, щоб отримати найкращі результати, і вони добре підходять для вирощування під деревами.

Алліуми

Квіти луку розпускаються пізно навесні та на початку літа, що робить їх чудовою рослиною, яка сигналізує про початок підвищення температури наступного року. Вони цвітуть переважно темно-фіолетовими або білими відтінками і є чудовими запилювачами для бджіл.

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