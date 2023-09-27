Садоводы назвали пять цветов, которые нужно высадить до конца сентября: они расцветут весной

Период с сентября по ноябрь лучший для посадки луковиц, пока почва еще теплая и дает растениям время для развития и укоренения до наступления зимы. Именно осенью нужно высаживать цветы, чтобы они расцвели весной.

Луковичные растения, как правило, являются одними из самых простых для выращивания цветов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Гиацинты

Гиацинты – это очень душистые цветы, которые придадут яркости садам, поскольку они доступны в разных цветах, таких как фиолетовый, сине-розовый и желтый. Гиацинты следует сажать примерно за месяц до первых заморозков и всегда следует сажать подальше от воды или в любом месте, куда вода может попадать.

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Нарциссы

Нарциссы – это классические весенние цветы, которые украсят любой сад и очень просты в выращивании, что делает их ценным растением для любого садовода. Их лучше всего высаживать в месте в вашем саду, где оно может быть освещено полуденным солнцем или в легкой тени, например, под деревом.

Нарциссы лучше сажать осенью примерно за две-четыре недели до первых морозов. Чем больше луковица, тем лучше.

Тюльпаны

Тюльпаны любят находиться в хорошо дренированной почве под прямым солнечным светом, но могут переносить некоторую тень. После посадки тюльпаны потребуют много полива, чтобы они выросли, но садоводы также должны помнить, что чрезмерный полив может вызвать распространение болезней или плесени.

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Колокольчик

Колокольчики – это полевые цветы, которые растут в лесах, поэтому они не только добавят всплеск темно-синего цвета сада, но и дадут таким опылителям, как пчелы, ранний источник пищи в следующем году. Лучшее место для посадки колокольчиков – полутень, чтобы получить лучшие результаты, и они хорошо подходят для выращивания под деревьями.

Аллиумы

Цветы лука распускаются поздней весной и в начале лета, что делает их прекрасным растением, которое сигнализирует о начале повышения температуры в следующем году. Они цветут преимущественно темно-фиолетовыми или белыми оттенками и являются отличными опылителями для пчел.

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