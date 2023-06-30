Садівники назвали універсальний засіб для збільшення родючості троянд

Садівники відкрили нетрадиційний, але дивовижний спосіб прискорити ріст троянд, що призводить до великої кількості красивих квітів. Замість того, щоб покладатися на дорогі магазинні добрива, вони звернулися до бананової шкірки.

Ентузіасти садівництва стверджують, що додавання бананової шкірки в ґрунт навколо троянд може творити чудеса завдяки багатому вмісту калію. Про це повідомляє Express.co.uk.

Калій відіграє вирішальну роль у зміцненні імунної системи рослин, сприяючи стійкості до хвороб і загальній силі. Бананова шкірка є не лише чудовим джерелом калію, але й забезпечує кальцій, магній, фосфати та сірку – необхідні поживні речовини для виживання всіх рослин.

Читайте також: Як виростити величезні та гарні троянди: лайфхак з картоплею

Шкірку від банана можна закопати цілком біля основи троянд. Можна просто відкопати трохи ґрунту від рослини та закопати шкірку.

Також можна покласти одну або дві шкірки цілими біля основи кожної троянди та накрити мульчею. Потім банани згниватимуть і вивільнятимуть величезну дозу калію. Інші садівники рекомендують нарізати бананову шкірку і розкидати її навколо рослин.

Можна також приготувати "рідкий корм" з бананової шкірки. Покладіть їх у відро або будь-який контейнер із кришкою та накрийте водою.

Ви можете продовжувати додавати шкури, просто долийте воду. Зачекайте приблизно від тижня до 10 днів, тоді ви можете використовувати розчин для рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб квіти стояли довше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!