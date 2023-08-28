Садівники пояснили, які гортензії нізащо не можна обрізати зараз: залишитесь без квітів

Обрізка — це чудовий спосіб сприяти здоровому росту рослини. Втім, деякі квіти не можна обрізати наприкінці серпня – початку вересня.

Це може привести до того, що рослина не зацвіте наступного року. Зокрема, це стосується деяких гортензій, пише Express.co.uk.

Кущі, які цвітуть з червня по жовтень, як правило, не слід обрізати влітку. Натомість їх "оптимальний час для обрізки" – з кінця зими до середини весни, до цвітіння.

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Більшість гортензій цвіте з червня до перших заморозків. Визначення того, коли обрізати гортензію, залежить від того, чи цвіте вона на старій деревині (зростання з попереднього сезону) чи на новій деревині (зростання з поточного сезону).

Деякі види гортензій цвітуть на старій деревині, а інші – на новій. Гортензії, що розквітають на новій деревині (гортензії волоті та гладкі), слід обрізати наприкінці зими або ранньою весною безпосередньо перед початком нового росту.

А ось гортензії, що цвітуть на старій деревині (великолиста, дуболистна, гірська, плетиста), слід обрізати, як тільки квіти зів’януть.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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