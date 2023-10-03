Садівники пояснили, коли викопувати бульби жоржин і як їх зберігати

Вирощування жоржин з бульб вважається одним з найпростіших способів вирощування рослин. Зберігаючи бульби восени, можна отримати багато красивих рослин навесні.

Бульби жоржин – це цибулинні корені рослини. Після посадки бульба виросте в жоржину, як і картопля, повідомляє Express.co.uk.

Викопувати бульби жоржин варто після перших заморозків або коли листя почне жовтіти і відмирати. Як правило, це пізня осінь, але варто дивитися прогноз погоди, щоб дізнатися, коли очікуються заморозки.

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Скористайтеся садовими вилами, щоб акуратно підняти бульби із землі, обережно, щоб не пошкодити їх. Видаліть ґрунт і обріжте стебла приблизно на 15 см над бульбами.

Дайте бульбам висохнути на повітрі протягом одного-двох днів на вулиці в сухому затіненому місці або в приміщенні. Це дозволяє прибрати зайву вологу, знижуючи ризик гниття.

Коли бульби висохнуть, зберігайте їх у сухому прохолодному місці. Деякі садівники зберігають їх у картонних коробках, наповнених торф’яним мохом, вермикулітом або піском, щоб зберегти їх сухими. Стежте, щоб бульби не торкалися одна одної під час зберігання.

Викидайте будь-які пошкоджені або заражені бульби, щоб запобігти поширенню хвороб. Бажано маркувати бульби жоржин їх сортами або кольорами, щоб уникнути плутанини під час висадки.

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