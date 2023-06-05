Найінтенсивніша атака: лише у травні росія випустила по Україні 300 'шахедів'

Найбільш масовані ракетні та безпілотні ракети Україна пережила у травні 2023. росія чи не щодня використовувала крилаті або балістичні ракети, а ще запускала іранські дрони Shahed-136/131.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, лише у травні росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed з одностороннім ударом (OWA-UAV).

Читайте також: "Ми не надавали зброю жодній стороні": Іран зробив цинічну заяву про БПЛА і ракети

"Це найінтенсивніше використання цієї системи зброї на сьогодні", – повідомило міноборони Британії у Твіттері.

Зазначається, що росія, ймовірно, запускає стільки дронів, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони.

"росія навряд чи досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% OWA-БПЛА, що налітали, в основному використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння", – додали у відомстві.

Також британська розвідка вважає, що російська сторона "залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на дальності через погані процеси наведення".

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!