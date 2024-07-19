У ніч на 19 липня 2024 року у російському Курську лунали вибухи. Місцеві зазначають, що це була "мабуть, наймасовіша одноразова атака хох**ів на Курськ".

російські пабліки від першої години ночі писали про "серію вибухів над містом Курськом". Зазначалося, що "система ППО збила українські БПЛА".

За даними SHOT, у небі над Курськом було чутно від 7 до 10 вибухів. "Від гучного звуку спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів. Наразі інформації про наслідки на землі та постраждалих немає. Місцева влада повідомляє, що наближатися до уламків БПЛА і чіпати їх не можна, вони можуть завдати шкоди", – йдеться у повідомленні.

Вас також зацікавить: Дрони СБУ атакували російську базу берегової охорони біля Євпаторії в Криму під час навчань (відео)

Місцеві повідомили також, що на готелі "Курськ" є "слід зіткнення, з чим – незрозуміло".

''Наймасовіша одноразова атака'': у російському Курську цілу ніч гриміли вибухи (відео та фото). Джерело: t.me/kurskbomond ''Наймасовіша одноразова атака'': у російському Курську цілу ніч гриміли вибухи (відео та фото). Джерело: t.me/kurskbomond

На готелі «Курськ» слід від удару. Джерело: t.me/kurskbomond На готелі «Курськ» слід від удару. Джерело: t.me/kurskbomond

Мешканці Курської області також назвали цю атаку БПЛА "наймасовішою".

Повідомлення про атаку БПЛА. Джерело: t.me/kurskbomond Повідомлення про атаку БПЛА. Джерело: t.me/kurskbomond

російське міноборони повідомило, що у ніч на 19 липня ППО знищила 19 українських БПЛА над Курською (11 дронів), Бєлгородською областями (3 дрони), а також над територією Криму та акваторією Чорного моря (5 БПЛА).

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив у своєму Telegram-каналі, що над областю збито 11 безпілотників: "Цієї ночі наші бійці ППО знищили 11 українських БПЛА літакового типу. Падіння уламків було зафіксовано на кількох вулицях Курська. Нині ведеться обстеження місць події. На вулиці Дружинській після падіння уламків поранення та опіки отримали двоє мешканців. На місці їм було надано необхідну медичну допомогу".

Тим часом мешканці Ростовської області теж повідомили про серію вибухів поблизу передмістя Ростова-на-Дону Аксая і про тривогу, що лунала у 200 км від обласного центру, в Морозівську.

Нагадаємо, 14 липня безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!