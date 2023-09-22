Найстаріша у світі: у Замбії знайшли дерев’яну споруду віком 476 тисяч років (фото)

Археологи знайшли доказ творчості ранніх людей у Замбії, де була виявлена найдавніша у світі дерев'яна споруда – її вік 476 000 років. Вчені кажуть, що ця знахідка здатна змінити розуміння еволюції стародавньої людини.

Як повідомляється у журналі Nature, археологи виявили дерев'яні рештки біля річки Каламбо в Замбії, приблизно поблизу водоспаду Каламбо.

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Дослідники описують знахідки як "дві з'єднані колоди з виїмкою, створеною навмисно". Ця структура, виявлена завдяки дослідженню, свідчить про те, що це була конструкція, можливо, доріжка або піднята платформа, створена для подолання періодичних повеней в цьому районі.

Важливість цього відкриття полягає в його стародавності і надзвичайно рідкісному збереженні дерева, оскільки деревина зазвичай розкладається і зникає з часом. Але високий рівень води у водоспаді Каламбо зберіг ці рештки від розкладу.

Для визначення віку дерев'яних залишків вчені використовували новий метод, відомий як люмінесцентне датування. Цей метод вказує на те, що структура має приблизно 476 000 років, що значно старше, ніж попередні оцінки. Це сталося задовго до виникнення нашого виду (Homo sapiens), що вказує на те, що ця конструкція належала іншому виду людей.

Водоспад Каламбо — це другий за розміром безперервний водоспад на африканському континенті, і він розташований на кордоні Замбії та Танзанії. Знахідки також включають колекцію дерев'яних інструментів праці, що свідчить про те, що ранні люди вже використовували дерево для обмежених цілей, таких як розведення вогню і полювання.

Це відкриття ставить під сумнів стереотип про кочовий спосіб життя людей кам'яного віку, оскільки водоспад Каламбо надавав їм постійний доступ до води, а ліси в навколишньому регіоні забезпечували деревину для будівництва структур.

Це відкриття є частиною проєкту Deep Roots of Humanity, інтердисциплінарної міжнародної групи дослідників, які вивчають розвиток технологій ранньої людини в кам'яному віці.

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