Саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський сказав, чого Україна очікує від саміту НАТО (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на саміт НАТО у Вільнюсі заявив, що обговорюватиме з главами держав та урядів Альянсу низку питань, пов'язаних з військовою допомогою, запрошенням до НАТО та безпековими гарантіями для України.

Пріоритетом для України є нове озброєння та пакети підтримки української армії на полі бою. Президент Зеленський заявив про необхідність отримання військової допомоги, яка підсилюватиме обороноздатність України у зустрічі з викликами та загрозами.

Другим важливим питанням є запрошення України до НАТО. Зеленський відзначив, що Україна вже почула, що отримає це запрошення, але його отримання пов'язане з безпековими умовами. Президент висловив бажання обговорити це питання з партнерами на саміті.

Третім пріоритетом є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО. Зеленський підкреслив, що Україна буде боротися за отримання гарантій, які сприятимуть успішному вступу країни до Альянсу.

Президент наголосив на важливості цих питань для України і підкреслив готовність боротися за їх реалізацію. Він висловив сподівання на конструктивний діалог з партнерами та підтримку з боку НАТО у забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні.

Нагадаємо, 11-12 липня у Литві у Вільнюсі проходить саміт НАТО, який має визначити шлях України щодо членства в Альянсі та надання нашій країні гарантій безпеки. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що на цьому заході Україна прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів на час, поки наша держава здійснює вимоги щодо приєднання до Альянсу.

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