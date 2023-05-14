Саморобний гідрофобний засіб: Як захистити взуття від вологи

Утримувати ваше взуття сухим і захищеним від вологи може бути важливо, особливо в дощову погоду або в умовах заболочених місцевостей. Гідрофобні засоби для взуття можуть допомогти створити захисний бар'єр, який відштовхує вологу і допомагає підтримувати ваше взуття сухим. Якщо ви шукаєте простий спосіб зробити гідрофобний засіб для взуття вдома, ми пропонуємо вам наступну рецептуру.

Читайте також: Чому не можна сушити біле взуття на сонці

Основні інгредієнти, які вам знадобляться:

Парафін (білий чи прозорий);

Керосин;

М'який ганчірка або губка;

Металева миска або посудина.

Ось кроки, які ви можете виконати, щоб зробити гідрофобний засіб для взуття:

Розігрійте парафін на водяній бані, поки він повністю не розтане. Пам'ятайте, що парафін може плавитися при високій температурі, тому будьте обережні й уникайте прямого контакту з відкритим вогнем; Додайте керосин до розтопленого парафіну. Кількість керосину залежить від бажаної консистенції засобу. Додайте його поступово і перемішуйте, доки не досягнете потрібної консистенції; Підготуйте ваше взуття, видаливши будь-які брудні плями або пил. Впевніться, що взуття повністю сухе перед нанесенням засобу; Нанесіть гідрофобний засіб рівномірно на всю поверхню взуття. Обережно розподіляйте його за допомогою ганчірки або губки, роблячи кругові рухи. Впевніться, що засіб покриває всі шви, згини та інші нерівності; Після нанесення дайте засобу трохи висохнути. Зазвичай це займає кілька годин, але час може змінюватися в залежності від температури та вологості повітря; Після висихання перевірте, чи рівномірно розподілений засіб по всій поверхні взуття. Якщо здається, що деякі ділянки залишилися непокритими, повторно нанесіть засіб на ці області; Нарешті, протріть взуття сухою ганчіркою або м'якою тканиною, щоб видалити надлишки засобу та розм'якшити поверхневий шар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як запобігти утворенню мозолів від нового взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!