Літаки F-16 у небі України: Данілов анонсував постачання американських винищувачів (відео)

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов натякнув на позитивне рішення США щодо відправлення сучасної авіації для України. Йдеться про постачання винищувача F-16.

Про це Данілов написав у Facebook. Там він опублікував відео роботи цих американських літаків.

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Наприкінці відео зазначалося, що скоро такі літаки будуть мати в Україні.

Що говорили про постачання літаків F-16 у США

Зазначимо, що напередодні під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Вашингтон ніколи не проводив межу в питанні надання Києву військової допомоги.

Водночас заступник радника адміністрації президента з нацбезпеки Джон Файнер заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не заперечував відправлення будь-якого типу озброєння і намагався адаптувати військову допомогу до тієї фази війни, де знаходяться Сили оборони України.

Нагадаємо, нещодавно 12 країн домовились передати Україні близько 100 Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт. Окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що було прийнято рішення про передачу 31 танк M1 Abrams, а також іншого обладнання для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Після цих нових українські військові та дипломати почали згадувати у публічній площині про ідею постачання Україні сучасних літаків.

Водночас операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що ведеться багато розмов про передачу винищувачів F-16 третім сторонам, тобто про реекспорт іншими країнами американських винищувачів в Україну

Він додав що його компанія "збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі.

Зазначимо, що один з найбільших пакетів військової допомоги надасть Велика Британія. Зокрема в нього увійдуть танки Challenger 2.

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