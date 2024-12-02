Найбільші доларові прирости Bitcoin: 5 ключових подій цього тижня

Bitcoin продовжує радувати своїх довгострокових тримачів, залишаючись близьким до позначки $100,000 і встановлюючи нові рекорди зростання та ринкових настроїв. Ось п’ять головних подій цього тижня, пов’язаних з Bitcoin.

1. Bitcoin близько до $100,000

Bitcoin утримує позицію близько $95,000, залишаючись дуже близьким до шестизначної мети. Листопад підтвердив прорив ціни, а успішний тест підтримки на рівні $91,000 призвів до зростання на 7%. Аналітики, такі як Rekt Capital, зазначають, що закриття денного свічника вище $97,450 може запустити новий імпульс до $100,000. Підтримка залишається сильною на рівнях $95,000 і $90,000.

2. Рекордний листопад для Bitcoin

Листопад 2024 року став місяцем із найбільшими доларовими приростами в історії Bitcoin: закриття на рівні $96,400. Попри цей рекорд, приріст у 37% у процентному вираженні не перевершує піків попередніх бичачих ринків. Аналітики вважають, що це лише початок, і найближчі місяці можуть запропонувати значні можливості для довгострокового прибутку.

Ключова цитата: "Справжній FOMO почнеться вище $100K", — заявив Чарльз Едвардс, засновник Capriole Investments. Прорив цієї позначки може запустити параболічне зростання, спричинене роздрібними інвестиціями.

3. Стабільність ринку підтримує подальше зростання

Попри близькість до історичних максимумів, рівні фінансування залишаються стабільними. Це свідчить про здоровий стан ринку без ознак перегріву, що відрізняє поточний ринок від бичачого ралі 2021 року. Аналітики вважають цю стабільність позитивним сигналом для подальшого зростання.

4. Дані про зайнятість у США та рішення ФРС щодо ставок

На цьому тижні ключові звіти про ринок праці США вплинуть на макроекономічні настрої перед засіданням Федеральної резервної системи 18 грудня. Очікується зниження ставки на 0,25%, що може стати каталізатором для нового ривка Bitcoin. Водночас відсутність зниження ставок може спровокувати корекцію на ринку.

5. "Золотий хрест" сигналізує різкий ріст

Ончейн-метрики показують рідкісний бичачий сигнал для Bitcoin. Індикатор Spent Output Profit Ratio (SOPR) сформував "золотий хрест", що всього вдруге трапляється в цьому циклі. Історично такі події передували різким стрибкам ціни протягом двох місяців, що вказує на можливе прискорення зростання до кінця 2024 року або на початку 2025 року.

Висновок

Шлях Bitcoin до $100,000 підтримується поєднанням технічної сили, стабільності ринку та макроекономічних каталізаторів. Зростання бичачих настроїв та ключові індикатори, що сигналізують про подальше зростання, можуть вивести ринок на новий рівень експоненційного зростання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!