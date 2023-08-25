Найпростіші способи позбутися мошок в оселі

Мошки (або дрозофілові мушки) часто зустрічаються в будинках, особливо наприкінці літа. Вони не становлять небезпеки для здоров'я людини, але можуть бути дуже надокучливими.

Аби дрозофіли не окупували вашу оселю, варто прибрати всі залишки їжі у закриті контейнери, чи сховати у холодильник. Мошки харчуються соком фруктів, овочів, м'яса та інших продуктів.

Сміттєві баки є ідеальним місцем для розмноження мошок. Тому важливо регулярно мити сміттєві баки та вчасно виносити сміття.

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Мошки можуть проникати в будинок через щілини та отвори. Тому важливо закрити всі щілини та отвори у дверях, вікнах та інших місцях.

Є кілька рослин, які відлякують мошок. До таких рослин відносяться герань, лаванда, м'ята та базилік. Ви можете вирощувати ці рослини на балконі або в саду, або розкласти їх листя в будинку.

Використовуйте пастки для мошок або репеленти.

Щоб виготовити пастку для мошок, візьміть невеличку пластикову пляшку та налийте на дно компот, або фруктовий сік. Можете покласти невеличкий шматок кавуна, дині, груші чи сливи. Зверху поставте лійку. І коли мошка злетиться в пляшку, обережно влийте всередину пляшки води, аби мушки потопилися. Вимийте пляшку та знову виготовте приманку.

Лайфхак з оцтом та цукром

Поставте невеличку глибоку миску на кухні, наповніть її оцтом, а потім додайте чайну ложку звичайного цукру. Мошки злітатиметься до цукру, але оцет її нищитиме.

Візьміть вино

Якщо у вас є відкрита пляшка вина, яке прокисло, поставте її на кухні й мошки злітатимуться на вино й будуть тонути в пляшці.

Нагадаємо, що багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах.

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