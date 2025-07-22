Найвигідніші напрями: опубліковано топ-3 найдешевших країни для переїзду

У новому рейтингу, опублікованому виданням The Economic Times, визначено найпривабливіші країни для переїзду з фінансової точки зору. Лідерами списку стали дві європейські держави та одна з Північної Америки.

Перше місце посіла Мексика — країна вразила рекордно низькими витратами на комунальні послуги. Середній рахунок за місяць складає лише 61 долар, що є найнижчим показником у світі. Крім того, мешканці тут можуть відвідувати спортзал за дуже помірною ціною — близько 33 доларів на місяць. Про це пише The Economic Times.

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На другій позиції опинилася Литва. Країна вирізняється найдешевшим інтернетом у світі — лише 15 доларів щомісяця. До того ж, громадський транспорт у Литві теж доволі доступний: одна поїздка обходиться приблизно в один долар.

Третє місце дісталося Польщі, де найдешевше відвідувати кіно — квиток коштує трохи більше семи доларів. Інтернет обходиться у 16 доларів на місяць, а фітнес-заняття — близько 36 доларів, що робить країну однією з найдоступніших для активного способу життя.

У протилежному кінці рейтингу опинилися Швейцарія, Ісландія та Норвегія — саме ці країни визнані найдорожчими для життя іноземців.

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