Найбільший на Землі організм у смертельній небезпеці: що його вбиває (фото)

Земля існує вже понад 4,5 мільярда років, і за цей час вона стала домівкою для безлічі живих істот. Деякі з них живуть в океанах, інші – на суші.

Але який організм є найбільшим на планеті? Відповідь – Пандо, як зазначає Science Alert.

У горах Восатч, що на заході США, на схилах біля озера з джерельною водою знаходиться величезний живий організм, маса якого становить близько 6 000 тонн. Це Пандо – колонія клонів тремтячої осики, що підтримує цілу екосистему, на яку рослини та тварини покладалися близько 14 000 років.

Хоч найбільший організм на планеті виглядає як звичайний ліс із окремих дерев із яскраво-білою корою та дрібним листям, насправді Пандо – це 47 000 стебел, що є генетичними клонами і виростають із єдиної кореневої системи.

Найбільший на Землі організм у смертельній небезпеці: що його вбиває (фото). Джерело: Science Alert Найбільший на Землі організм у смертельній небезпеці: що його вбиває (фото). Джерело: Science Alert

Осики часто формують клонові колонії в різних регіонах, але Пандо виділяється своїми гігантськими масштабами. Хоча цей організм існує вже близько 14 000 років, окремі стовбури живуть лише близько 130 років. Однак його довговічність і ізольованість забезпечують підтримку екосистеми, до якої входять 68 видів рослин, а також різноманітні тварини, які еволюціонували та знаходили прихисток під його кронами.

Ця екосистема залежить від здоров'я та стабільності осик. Незважаючи на те, що Пандо перебуває під захистом Національної лісової служби США та йому не загрожує вирубка, він опинився під загрозою зникнення через інші фактори.

Лосі та олені

Як зазначає науковий співробітник Ньюкаслського університету, біолог Елтон Волтон, головною проблемою для Пандо є надмірний випас лосів і оленів. Раніше їхню популяцію контролювали вовки та пуми, але з часом ці хижаки зникли, що призвело до значного збільшення чисельності цих тварин.

Додатковим чинником, який сприяє зростанню кількості оленів і лосів, є заборона полювання в цьому лісі, де тварини почуваються захищеними в його тіні. Коли старі дерева вмирають або падають, світло проникає до землі, стимулюючи ріст нових клонів осики. Однак тварини поїдають верхівки молодих стебел, що призводить до їх загибелі. В результаті на великих площах Пандо майже не спостерігається відновлення.

Найбільший на Землі організм у смертельній небезпеці: що його вбиває (фото). Джерело: Science Alert Найбільший на Землі організм у смертельній небезпеці: що його вбиває (фото). Джерело: Science Alert

Хвороби та кліматичні зміни

Ще однією серйозною загрозою для Пандо є різні захворювання. Наразі цей гігантський організм уражений принаймні трьома основними хворобами:

сажистий рак кори;

плямистість листя;

грибкова інфекція конка.

Ці хвороби існують в осикових насадженнях протягом тисячоліть, але дослідники досі не можуть точно передбачити їхні довгострокові наслідки, особливо з урахуванням того, що новий ріст Пандо на багатьох ділянках майже не спостерігається.

Як зазначає Волтон, не менш небезпечною є і зміна клімату. Пандо з'явився після завершення останнього льодовикового періоду й існував у стабільних кліматичних умовах. Тепер підвищення глобальної температури ставить під загрозу його розмір, тривалість життя і загалом всю екосистему, яку він підтримує.

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