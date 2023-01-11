Найдорожчий індійський фільм, який частково знімали в Києві, виграв "Золотий глобус"

Одну з найяскравіших сцен індійського фільму "RRR" знімали на території Маріїнського палацу в Києві.

Він виграв престижну кінопремію "Золотий глобус" за найкращу оригінальну пісню, яка називається "Naatu Naatu" (українською – "Танцюй, танцюй"). У цій сцені в Києві, головні герої – індійські актори та танцюристи Н.Т.Рама Рао-молодший та Рам Чаран Тедж, танцюють саме під цю пісню.

"Це та пісня з кінофільму, під яку зараз разом танцюють діти і дорослі. Ця пісня підкорила серця й розум любителів кіно", – пише BBC.

Автором музики є відомий індійський композитор М.М. Кееравані, виконавцями стали співаки Кала Бхайрава та Рахул Сіплігундж. Кееравані розповів, що попросив автора пісні К.С. Чандрабосе зробити її такою, щоб обидва виконавці головної ролі "викликали захоплення та ентузіазм своїм танцем".

Композитор М.М. Кееравані з ''Золотим глобусом'' за пісню для фільму RRR

Фільм RRR мовою телугу, яка є однією з 22 офіційних мов Індії, знімали кілька років, а сцена у Києві була знята у серпні 2021 року. У прокат фільм вийшов у березні 2022 року та є доступним для перегляду на Netflix.

Зазначається, що для зйомок обрали Київ, тому що через поширення нового штаму коронавірусу британські актори, задіяні у зйомках, не могли потрапити в Індію, а індійська знімальна група – у країни Європейського Союзу. І щоб зняти деякі сцени обрали Україну, зокрема Київ та Межигір'я.

Засновниця української кінокомпанії 435 Films Анна Паленчук розповіла, що Маріїнський палац сподобався режисерові фільму С. С. Раджамолі. Дозвіл отримали в Офісі президента України.

"Звісно, у них була можливість побудувати таку декорацію в Індії. Та коли пан Раджамолі побачив Маріїнський палац, він сказав, що це саме та будівля, яку він уявляв для цієї сцени", – сказала вона.

За словами Анни Пленчук, президент був дуже налаштований на розвиток кіноіндустрії та на співпрацю з Індією, як з точки зору політики, так і з точки зору економіки та туризму. Вона розповіла, що фільм буде знімати найвідоміший індійський режисер, якого можна назвати "індійським Стівеном Спілбергом".

У постановці танцювальних сцен фільму в Києві також брали участь українські хореографи Олена Шоптенко та Максим Леонов. Паленчук сподівається, що фільм "RRR" покажуть на великому екрані у Києві за участі режисера Раджамолі після перемоги.

"RRR" вважається найдорожчим фільмом в історії індійського кіно. Він розповідає історію двох легендарних революціонерів та частково відображає історичні події боротьби індійців за незалежність від Британської імперії у 1920-х роках.

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