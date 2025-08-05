Наймасованіший удар з початку війни: російська армія атакувала Лозову Харківської області (фото, відео)

У результаті нічного удару по місту Лозова на Харківщині загинула одна людина, ще десятеро — отримали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, ГУ ДСНС у Харківській області в Facebook .

За словами очільника міста, це була наймасштабніша атака на Лозову від початку повномасштабного вторгнення. Руйнувань зазнала критична інфраструктура, пошкоджені багатоповерхові будинки та приватні оселі. На місці працюють рятувальники, медики й аварійні служби.

ДСНС уточнила, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, а ще десять людей, зокрема двоє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Читайте також: Російська армія атакувала Одесу та Черкаси дронами: зайнялась пожежа на Привозі, є влучання у будинки та цвинтар (фото, відео)

Вранці 5 серпня частина міста залишалася без світла. Найсерйозніші перебої зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та в Катеринівському старостинському окрузі. Комунальники також працюють над відновленням подачі води. Через руйнування інфраструктури в місті змінено маршрути громадського транспорту.

"Цієї ночі росіяни влаштували справжній терор проти мирного населення, яке просто спало у своїх домівках", — підкреслив Сергій Зеленський.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами і ракетами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!