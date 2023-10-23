Найпростіший рецепт: Як приготувати ліниві голубці на кожен день

Приготування "лінивих" голубців – це швидкий і смачний спосіб приготувати обід або вечерю для всієї родини. Навіть якщо ви готуєте цю страву кілька разів на тиждень, вона не набридає завдяки можливості варіювати інгредієнти та супровідні гарніри.

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Ви можете додати до цих голубців різні інгредієнти, такі як паприка, рис, цибуля і багато інших, щоб створити різноманітні смакові комбінації. Деякі навіть експериментують і готують голубці з гречкою або манною крупою. Давайте розглянемо рецепт "лінивих" голубців з сайту NV.ua, який розширить ваші кулінарні можливості.

Інгредієнти для голубців:

Рослинна олія — 30 мл;

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Капуста — 250 г;

М’ясний фарш — 350 г;

Сіль — 0,5 ч. л.

Інгредієнти для засмаження:

Рослинна олія - 30 мл;

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Болгарський перець — 0,5 шт.;

Помідори — 2 шт.;

Часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю дрібними кубиками і обсмажте її на рослинній олії. Додайте натерту моркву до цибулі і обсмажте кілька хвилин. Натріть капусту та додайте її до суміші з морквою і цибулею, помішавши. Соліть капустяну масу і розставляйте її в глибокій посудині. Додайте м’ясний фарш, спеції і добре перемішайте. Розділіть суміш на 6 частин і сформуйте з них котлети. Обсмажте котлети на помірному вогні з обох боків на рослинній олії. Знову наріжте цибулю і натріть моркву, обсмажте їх в тій же сковороді. Додайте соломкою нарізаний болгарський перець і прокрутіть через прес часник. Додайте терті помідори в овочеву суміш, соліть і перчіть за смаком, перемішайте і викладіть в форму для запікання. Покладіть обсмажені котлети на засмажку і накрийте фольгою. Запікайте голубці в духовці при 180 градусах протягом 30-40 хвилин.

В результаті ви отримаєте соковиті котлети у засмажці, схожі на звичайні голубці. Їх можна подавати з картопляним пюре, крупами, макаронами або вживати як самостійну страву.

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