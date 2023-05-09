Саркофаг Геркулеса: в чому унікальність шедевру римського погребального мистецтва 150 року н.е.

Саркофаг Геркулеса, виставлений у Веллетрі є шедевром римського похоронного мистецтва. Міфологічні рельєфи, що поєднують азіатський і грецький стилі, зображують подвиги великого героя разом із королем і королевою підземного світу.

Неймовірний саркофаг Геракла, виставлений у Громадському археологічному музеї Оресте Нардіні у Веллетрі, неподалік від Риму, був виявлений неподалік від міста в 1955 році. Цей монументальний твір має висоту понад п’ять футів і більше вісім футів довжини. Його виконання вражає якістю та деталями оздоблення, він чудово зберігся, та є унікальним шедевром римського похоронного мистецтва. Саркофаг був висічений приблизно в 150 році нашої ери з брили мармуру, видобутого на грецькому острові Парос. Протягом століть парийський камінь високо цінувався класичними скульпторами та використовувався в інших шедеврах, зокрема “Крилатій перемозі Самофракії" другого століття до нашої ери.

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Двосхилий верх саркофага нагадує оформлення храму. Сцени організовані архітектурними елементами, технікою, яку використовували художники з Малої Азії. Його сторони розповідають дві різні історії та містять 184 фігури, що ілюструють міфологічні епізоди. В основі фігури, які утримують вагу ярусів і розділяють різні сцени, а жіночі каріатиди підтримують рівень вище. 12 подвигів Геракла є основною темою саркофага. Три з чотирьох сторін показують подвиги, включаючи спуск Геракла в підземний світ і повернення з нього.

На одному фронтоні зображено власника саркофага, який збирається увійти в підземний світ. Саркофаг був виготовлений у той час, коли римляни переходили від кремації до поховання як своєї похоронної практики. У творі висловлюється надія померлого на те, що його життя, як і життя Геракла, триватиме після смерті.

Нагадаємо, у Польщі знайшли дві тисячолітні статуетки із зображенням єгипетського та римського богів.

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