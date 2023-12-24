Збили рідкісний дрон: 47-а бригада показала приземлення російського SuperСam (відео)

Українські зенітники з 47-ї окремої механізованої бригади збили рідкісний російський безпілотний літальний апарат SuperСam. За допомогою цього дрону Збройні сили Російської Федерації вели повітряну розвідку.

Про це повідомили в пресслужбі 47-ї бригади у Facebook.

Цей безпілотник з'явився на озброєнні російської армії після початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року.

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Зенітники 47-ї ОМБр приземлили рідкісний ворожий безпілотник SuperСam. Спочатку така техніка була передбачена для аерофотозйомки місцевості, що мало допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях, йдеться у повідомленні.

Військові опублікували відео, у якому показали, як зафіксували ворожий безпілотник, після чого прицілилися. В результаті вдалого удару російський дрон зазнав уражень та впав на землю.

БПЛА SuperСam: характеристики

Російський дрон SuperСam має великі розміри, розмах крил сягає 3,5 метри. Апарат не здатен самостійно злетіти, тому у повітря йому допомагають піднятися спеціальні пристрої. У небі дрон може перебувати протягом 4-4,5 годин та відлітати на 70-100 км від точки запаску, при чому передаючи актуальну інформацію про обстановку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на Авдіївському напрямку воїнами ССО було знешкоджено розвідувальну групу російських бойовиків.

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