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Події

Суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, дозволили арештувати

Максим Карпенко

Суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, дозволили арештувати

Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві. Відповідне рішення підтримали всі 14 членів ради.

Зазначимо, під час засідання Тандир та його захисники стверджували, що від надання біологічних зразків він не відмовлявся. Про це стало відомо з трансляції засідання ВРП.

Прокурор уточнив, що Тандир добровільно надав лише частину необхідних аналізів. Суддя також заявляв, що не був п'яним.

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Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Києві сталася смертельна ДТП на блокпосту. Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

На місці аварії, за даними правоохоронців, суддя мав ознаки алкогольного сп'яніння. Підозрюваний відмовлявся здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків.

Згодом судді оголосили підозру. У разі доведення провини, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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Події