СБУ показала знищення двох 'Муромів' та 10 російських складів з боєприпасами: відео

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ протягом двох тижнів знищили дві системи ППО,10 засобів РЕБ/РЕР, шість човнів, два спостережні комплекси "Муром" і 10 складів з боєприпасами російської армії.

Про це СБУ повідомляє у Фейсбуці.

За допомогою ударних дронів на ділянках фронту, де йдуть найзапекліші бої були знищені: 232 російських військових, 20 танків, 42 ББМ, 21 артилерійська система, дві системи ППО і 10 засобів РЕБ/РЕР, 96 одиниць автомобільної техніки, шість човнів, два спостережні комплекси "Муром", 157 фортифікаційних споруд та укріплень, 10 складів з боєприпасами.

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Також, разом з артилеристами Сил оборони України були знищені ще 170 ворогів та 50 одиниць російської техніки, з них шість танків, сім ББМ, 21 артисистему, три РСЗВ та інше.

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