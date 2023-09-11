Зробіть це перед поїздкою на авто, щоб заощадити на паливі: корисний лайфхак

Власникам бензинових та дизельних автомобілів надали корисну пораду щодо зменшення витрат пального, яка може сприяти економії грошей на пальному.

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Цю пораду опублікувало британське видання Express. Порада стосується ваги автомобіля та має значний вплив на споживання пального. Експерти стверджують, що власники автотранспорту можуть легко знизити витрати пального, дотримуючись цієї простої поради.

Суть поради полягає в тому, що автомобіль буде споживати більше пального, якщо він перевантажений. Зайва вага призводить до додаткового опору під час руху, що збільшує споживання бензину або дизельного пального.

Багато водіїв часто перевозять у своїх автомобілях зайві речі, які можна зберігати у багажнику, на задньому сидінні чи у просторі для ніг.

Луїза Томас, британський експерт з моторного транспорту, наголошує: "Перевантаження автомобіля може призвести до збільшення споживання пального та вплинути на вашу видимість під час водіння, а також на гальмівний шлях автомобіля".

Отже, для зменшення витрат пального важливо регулярно перевіряти автомобіль на наявність зайвого вантажу та звільняти багажник і салон від зайвих предметів, які можуть збільшити вагу автомобіля і створити додатковий опір під час їзди.

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