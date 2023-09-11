Сделайте это перед поездкой на авто, чтобы сэкономить на топливе: полезный лайфхак

Владельцам бензиновых и дизельных автомобилей предоставили полезный совет по уменьшению расхода топлива, который может способствовать экономии денег на топливе.

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Этот совет опубликовало британское издание Express. Совет касается веса автомобиля и оказывает значительное влияние на потребление топлива. Эксперты утверждают, что владельцы автотранспорта могут легко снизить расход топлива, следуя этому простому совету.

Суть совета состоит в том, что автомобиль будет потреблять больше горючего, если он перегружен. Лишний вес приводит к дополнительному сопротивлению во время движения, что увеличивает потребление бензина или дизельного горючего.

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Многие водители часто перевозят в своих автомобилях лишние вещи, которые можно хранить в багажнике, на заднем сиденье или в пространстве для ног.

Луиза Томас, британский эксперт по моторному транспорту, отмечает: "Перегрузка автомобиля может привести к увеличению потребления горючего и повлиять на вашу видимость во время вождения, а также на тормозной путь автомобиля".

Следовательно, для уменьшения расхода топлива важно регулярно проверять автомобиль на наличие лишнего груза и освобождать багажник и салон от лишних предметов, которые могут увеличить вес автомобиля и создать дополнительное сопротивление во время езды.

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