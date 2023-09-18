Зробіть це з плодовими деревами восени, щоб влітку мати гарний врожай

Осінь - це час, коли потрібно подбати про плодові дерева, щоб влітку отримати гарний врожай. Не треба забувати, що плодові дерева потребують підживлення та поливу у посушливу погоду.

Фахівці радять восени проводити санітарну обрізку – треба видалити всі пошкоджені, хворі й сухі гілки. Це допоможе дереву краще перенести зиму і дасть йому більше сил для плодоношення.

Восени плодові дерева потребують фосфорно-калійних добрив, які допоможуть їм зміцнити коріння і підготуватися до зими. Уникайте азотних добрив, інакше дерево хворітиме.є

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Побіліть стовбури, щоб захистити дерева від шкідників і хвороб.

Приберіть опале листя і гнилі плоди – вони є джерелом інфекції, тому їх потрібно прибрати з-під дерев.

Санітарна обрізка

Санітарну обрізку потрібно проводити в суху погоду. Для цього використовуйте гострий секатор або пилку. Пошкоджені гілки потрібно видалити повністю, а сухі - до здорової тканини.

Підживлення

Фосфорно-калійні добрива вносять восени, після збору врожаю. Для цього можна використовувати суперфосфат, хлористий калій або перепрілий гній. Добрива вносять в пристовбурні кола, а потім перекопують землю.

Побілка стовбурів

Побілку стовбурів проводять після листопада. Для цього використовують суміш глини, коров'яку, попелу і води. Побілка наноситься на стовбури й нижні гілки на висоту 1,5-2 м.

Нагадаємо, перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

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