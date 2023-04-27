Зробіть всього дві дії: Як зберегти заряд на смартфоні

Експерти дали поради щодо того, як зберігати заряд смартфона на довший період часу та зберігати доступ до мережі та приймати дзвінки.

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Є випадки, коли мобільний пристрій не можна підзаряджати протягом кількох днів поспіль, наприклад, під час заміської поїздки, відрядження або коли зарядний пристрій вийшов з ладу. Але є дві прості дії, які можна виконати, щоб батарея трималася довше і не розряджалася так швидко.

Зменшення яскравості екрана є однією з найпоширеніших причин швидкої розрядки батареї. Якщо ви збираєтесь далеко подорожувати, знизьте яскравість екрана, щоб батарея трималася довше. За потреби яскравість можна збільшити.

Вимкнення вібрації може допомогти зберегти заряд батареї. Більшість людей не знає, що вимкнення вібрації може зберегти заряд батареї. Вібрація під час набору номера чи тексту не має сенсу, тому її можна вимкнути, щоб зберегти заряд батареї.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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