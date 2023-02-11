Сейсмолог з НАН сказав, чи можуть Україні загрожувати потужні землетруси

Потужні землетруси, подібні до тих, які відбулися на початку лютого у Туреччині та Сирії, можуть статися й в Україні. Вони частіше трапляються у сейсмоактивних поясах, на одному з яких знаходиться наша країна.

Про це повідомив під час телемарафону сейсмолог НАН України Олександр Кендзера. Він нагадав, що цей пояс утворився внаслідок того, що євразійська плита тисне на арабську плиту, африканську плиту та інші плити, які утворилися між ними.

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"Очевидно, що ці плити також зупинити не можна. Раніше чи пізніше там теж будуть землетруси", – вважає науковець.

Кендзера додав, що потужність землетрусів залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити – це зумовлює накопичення енергії. Тож рано чи пізно землетруси можуть зачепити всю територію України. А найпотужніші поштовхи можна чекати на південному заході Одеської області.

"Найсильніші будуть у тих районах, що перебувають найближче до епіцентру – це південний захід Одеської області. Можливі землетруси інтенсивністю 8 балів", – додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Епіцентром другого землетрус магнітудою 7,5 балів став регіон Кахраманмараш. ПОтужний землетрус стався й у Сирії.

Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 20,6 тис. осіб.

Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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