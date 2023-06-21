Секрети довголіття з Тибету: 3 старовинних рецепти, які допоможуть прожити до 100 років

Секрети довголіття з Китаю - як довше залишатися молодим

Однією з найдавніших у світі є тибетська медицина, яка заснована на травах. Ченці століттями використовували ці засоби для подовження життя.

Про секрети довголіття з Тибету розповіло видання Sante Plus. Чимало рецептів від ченців містять спільні інгредієнти, такі як імбир, часник, лимон, мед тощо. Їх використовують для промивання організму від токсинів, для релаксації та омолодження.

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Тибетський напій для здоров'я серця та судин

Цей засіб використовується для очищення судин від жирових відкладень та профілактики серцевих нападів.

Інгредієнти: 1 кг лимона та 300 г часнику.

Приготування:

Подрібніть лимон та часник.

Суміш залийте літром води і кип'ятіть годину.

Потім перелийте препарат у банку і закрийте її.

Пийте 0,5 л цього напою натще протягом 25 днів. Зробіть перерву на 10 днів, потім повторіть операцію. Ви повинні продовжувати приймати напій, доки не відчуєте себе краще.

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Тибетський чай для релаксації

Цей засіб, що розслаблює і знімає стрес, продовжує життя.

Інгредієнти:

5 г тертого імбиру,

1 столова ложка лимонного соку,

2 столові ложки меду,

трохи гострого перцю,

трохи анісу.

Закип'ятіть 2 літри води. Коли він охолоне, додайте інгредієнти. Після цього пийте потроху протягом дня або випивайте по чашці перед кожним прийомом їжі.

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Тибетський засіб для омолодження тіла

Цей препарат відомий у медицині Тибету як еліксир молодості.

Інгредієнти:

10 натертих зубчиків часнику,

сік 10 лимонів,

1 кг меду.

Змішайте мед і лимонний сік, посипте часником і все перемішайте. Перелийте суміш у банку та залиште закритою на 8-10 днів. З'їжте чайну ложку цього препарату натще і перед обідом.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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