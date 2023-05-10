Сім речей, які категорично заборонено робити перед порогом будинку

Що не можна робити перед порогом будинку - прикмети та забобони, яких краще дотримуватися

Здавна українці вважали поріг особливою частиною кожного будинку, або ж "захисним порталом". Все тому, що через нього не могли проникнути до житла злі сили.

Недарма виникло чимало різних заборон та прикмет щодо порога. Дехто і досі їх дотримується, інші ж називають це все дурницями.

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Що не можна робити перед порогом будинку

1. Ніколи не передавайте речі через поріг. Якщо так робитимете, то випустите своє багатство та фінансову вдачу з будинку, а накличете проблеми з грошима та інші неприємності. Найкраще самому вийти з будинку, або ж запросити людину всередину.

2. Не можна говорити з кимось через поріг. Це може призвести до погіршення відносин з цією людиною, а випадкова кинута фраза може взагалі спричинити неочікувані та шкідливі наслідки.

3. Не можна починати прибирання з порога. Господині переконують, що прибирати у домі треба починати тільки кімната, яка найдалі від входу. Якщо прибиратимете від порогу, то запросите в свій дім лихо та біди.

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4. Не можна спіткатися об поріг, тому уважно переступайте його, коли входите чи виходите. Інакше – погані новини до вас скоро прийдуть, аж події, що викличуть сльози. Також на поріг краще не наступати.

5. Поріг не повинен скрипіти, оскільки це до хвороб.

6. Поріг – "лакмусовий папірець". Якщо ваш гість, якого ви запросили додому, може раптом почуватися зле чи у нього зіпсувався настрій, це свідчить про його нечисті, навіть лихі погляди щодо вашої родини.

7. Не можна цілуватися через поріг з коханими. Якщо це зробите, то сварки і біди вашу пару не покинуть. Це навіть може спричинити розрив відносин. Також не треба тиснути руки через поріг.

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Зауважимо, що хорошою прикметою вважається, якщо ваш хатній улюбленець спить біля порогу. Тоді з енергетикою цього містичного місця все добре.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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