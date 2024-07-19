Серія вибухів пролунала в окупованому Луганську: є приліт вертолітному майданчику біля авіаційного училища (фото, відео)

Зранку 19 липня пролунала серія вибухів в окупованому Луганську. Місцеві нарахували до 6 "хлопків".

У соцмережах мешканці Луганська пишуть, що над містом видніється стовп диму. Зазначається, що за попередньою інформацією, стався приліт у районі ВВАУША по вертолітному майданчику.

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Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Довідково: ВВАУШ - Луганське вище військове авіаційне училище штурманів, що знаходиться за адресою м. Луганськ, квартал Гостра Могила 158/4.

Місцеві публікують фото та відео з місця "прильотів":

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів Вибухи у Луганську 19 липня. Джерело: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

"ЛуганскИнформЦентр" повідомляє з посиланням на депутата так званого "Народного совета ЛНР" Юрія Юрова, що "укрофашисты обстріляли місто ракетами. Працює ПВО".

Зазначається також, що після роботи ППО в місті "горить трава".

"Аварійно-рятувальні служби та слідчі органи висунулися в район падіння уламків збитих ракет", – повідомляють окупанти.

Нагадаємо, 19 липня уночі безпілотники атакували дві області росії.

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