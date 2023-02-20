Мережа вибухнула мемами через візит Байдена в Київ і істерику росіян (фото)

В понеділок, 20 лютого, до Києва завітав президент США Джо Байден. Його помітили разом з президентом України Володимиром Зеленським біля Михайлівського собору в столиці. Ще до появи підтвердженої інформації мережа наповнилася жартами. Ми зробили для вас підбірку кращих мемів від українців.

Одразу після появи інформації про приїзд Байдена, "народна творчість" була вивільнена через фотошоп. На кадрах можна побачити, як президент США "відвідує" найвизначніші місця у Києві.

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Американського політика зобразили за поїданням славнозвісною київською перепічкою, під магазином АТБ, біля Арома кави а також із морозивом на одній з історичних вулиць Києва.

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Американський політик не забув також "поласувати" зігріваючими напоями у П'яній вишні.

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Джо Байден також не забув зустрітися з місцевими мителями біля Пузатої хати.

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Креативні українці зобразили американського президента "граючим у шахи" у парку перед університетом Шевченка.

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Звичайно наш народ не забув про допомогу, яку хотілося б отримати для захисту кордонів.

Реакція українців на приїзд Байдена в Київ

Нагадаємо, у Києві сьогодні перекрили центр міста. На вулицях столиці помітили величезний кортеж, який супроводжували авто з мигалками. Очевидці повідомляють, що біля посольства США заборонили паркувати авто.

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