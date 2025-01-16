Шахтар упевнено розгромив Лудогорець на зборах у Туреччині

Донецький "Шахтар" продемонстрував вражаючу форму, розгромивши болгарський "Лудогорець" із рахунком 4:0 у товариському матчі. Зустріч відбулася 15 січня 2025 року на стадіоні "Mardan Stadium" у Туреччині, де обидві команди готуються до відновлення єврокубкових турнірів. Гра мала особливий підтекст, адже "Лудогорець" очолює колишній наставник "гірників" Ігор Йовічевіч. Для вболівальників обох команд ця зустріч була не лише спортивною, а й емоційною подією, яка дала змогу оцінити прогрес команд у міжсезоння.

Українська команда з перших хвилин демонструвала активну гру, швидко взявши ініціативу в свої руки. На 17-й хвилині рахунок відкрив Марлон, вдало замкнувши передачу з кутового. Уже через 10 хвилин результат подвоїв Кевін, реалізувавши комбінацію після передачі Педріньйо. Ці два швидкі голи зламали темп суперників, і, незважаючи на спроби "Лудогорця" організувати контратаку, гра проходила під контролем "Шахтаря". Комбінації українців виглядали добре злагодженими, що свідчить про якісну роботу тренерського штабу.

У другому таймі "гірники" продовжили домінувати на полі. Егіналду на 64-й хвилині реалізував передачу з лівого флангу, а Педріньйо під завісу матчу встановив остаточний рахунок. Болгарська команда, хоч і мала кілька небезпечних моментів, не змогла серйозно загрожувати воротам суперника. Фізична підготовка донеччан, як і командна взаємодія, виглядали на дуже високому рівні. Цей факт особливо важливий для команди перед стартом у Лізі чемпіонів, де кожен матч вимагатиме максимальної віддачі.

Ця перемога має велике значення для спортивної спільноти. Для вболівальників "Шахтаря" результат гри став підтвердженням готовності команди до Ліги чемпіонів, де вже 22 січня українці зустрінуться з французьким "Брестом". Натомість "Лудогорець", який також готується до матчів у Лізі Європи, потребує термінових рішень щодо покращення фізичної та тактичної гри. Ігор Йовічевіч, ймовірно, врахує ці помилки перед вирішальними поєдинками.

Футбольні експерти відзначають позитивні зміни у грі "Шахтаря" під керівництвом нового тренера Маріно Пушича. Команда демонструє впевненість, мобільність і здатність реалізовувати моменти, що є обнадійливим сигналом перед європейськими змаганнями. Водночас ця перемога свідчить про глибину складу та ефективність адаптації до нових умов.

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