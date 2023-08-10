Шахтарі випадково виявили давньоримський човен у Сербії (фото)

У Сербії виявили залишки стародавньої дерев’яної конструкції римського корабля. Його знайшли шахтарі у великому кар’єрі відкритого вугілля.

Після того, як екскаватор на шахті Дрмно знайшов деревину, експерти з місця колишнього римського поселення, відомого як Вімінаціум, поспішили спробувати зберегти скелет корабля. Це стало другим подібним відкриттям у цьому районі з 2020 року, повідомляє Daily Sabah.

Ймовірно, судно було частиною річкового флоту, який обслуговував розгалужене та високорозвинене римське місто з населенням 45 000 чоловік. Поселення мало іподром, укріплення, форум, палац, храми, амфітеатр, акведуки, лазні та майстерні.

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Провідний археолог Міомір Корац сказав, що попередні знахідки свідчать про те, що корабель може датуватися 3 або 4 століттям нашої ери. Тоді Вімінацій був столицею римської провінції Верхня Мезія і мав порт біля притоки річки Дунай.

Археологи вважають, що два кораблі та три каное, виявлені у цьому районі, або затонули, або були покинуті на березі річки.

Розкопки Вімінаціуму тривають з 1882 року, але, за оцінками археологів, вони охопили лише 5% ділянки, яка, за їхніми словами, становить 450 гектарів. Знахідки включають золоті плитки, нефритові скульптури, мозаїки та фрески, зброю та останки трьох мамонтів.

Нагадаємо, англійські вчені відновили древні ворота віком 2000 років, які називали дверима у Британію.

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