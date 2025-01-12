"Шахтар" зацікавлений у Хуані Родрігесі: що відомо про потенційний трансфер?

Донецький "Шахтар" продовжує поповнювати свій склад молодими талантами із Південної Америки. На цей раз об’єктом інтересу став 19-річний центрбек уругвайського "Пеньяроля" Хуан Родрігес. За даними джерел, клуб уже зробив першу пропозицію щодо його трансферу, що свідчить про серйозність намірів підписати гравця. Український клуб готовий інвестувати у перспективу й бачить у Родрігесі потенційного лідера оборони.

За інформацією видання Garra Charrúa, "Шахтар" запропонував за Родрігеса 6 мільйонів євро, включаючи відсоток від подальшого продажу. Це стандартна практика клубу, яка дозволяє співпрацювати з гравцями на тривалий термін. Контракт із "Пеньяролем" на таких умовах може стати важливим етапом у кар’єрі Хуана. Відомо, що донецький клуб відзначається вмінням розвивати молодь, що підтверджується попередніми успішними трансферами.

Минулого року Родрігес перебував в оренді в "Бостон Рівері", де зіграв 23 матчі. Це дозволило йому отримати необхідний досвід гри на професійному рівні. Захисник демонструє хорошу універсальність, адже може виступати як у центрі оборони, так і на лівому фланзі. Додатковим досягненням для молодого футболіста став його дебют у збірній Уругваю. У 2023 році він зіграв у товариському матчі проти Коста-Рики, що зміцнило його репутацію.

Наразі TransferMarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро, але "Шахтар" готовий платити більше, оцінюючи його потенціал. Якщо перехід відбудеться, Родрігес стане частиною традиції клубу залучати перспективних гравців із Південної Америки. Такі угоди зазвичай приносять користь обом сторонам: клуб отримує таланти, а футболісти — можливість розкритися у Європі.

Для вболівальників важливо те, як цей трансфер може змінити склад команди. Родрігес потенційно зможе посилити оборонну лінію, яка має вирішальне значення у сучасному футболі. Також його присутність на полі може додати команді стабільності у захисті та нових варіантів у побудові атак. Молодий гравець отримає шанс проявити себе і виправдати високі очікування.

Чемпіонат Південної Америки U-20, який триватиме у Венесуелі, стане важливим етапом у розвитку Родрігеса. Збірна Уругваю, до складу якої він входить, змагатиметься з топ-командами регіону, що дозволить йому довести свої вміння у матчах проти сильних суперників. Успішний виступ на цьому турнірі може стати додатковим аргументом для "Шахтаря", щоб фіналізувати угоду.

Офіційного підтвердження трансферу наразі немає, але новина вже привернула увагу спортивної спільноти. Якщо угода відбудеться, вона стане важливим кроком для обох сторін. Для "Шахтаря" це можливість укріпити захист, а для Родрігеса — шанс заявити про себе на європейській арені.

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