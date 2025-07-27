Шанс на гідну старість чи новий виклик для українців: що зміниться після пенсійної реформи

Пенсійна реформа в Україні вже кілька років поспіль залишається однією з найбільш актуальних і суперечливих тем. Урядові ініціативи викликають як сподівання на зміни на краще, так і хвилювання серед населення.

Оновлення пенсійної системи – масштабна й водночас неоднозначна ініціатива влади. За словами пенсійного аналітика Андрія Павловського, якого цитує 24 Канал, уряд планує запровадити з 2025 року нову модель пенсійних нарахувань.

Головна мета – забезпечити більш справедливий підхід до розподілу пенсійних коштів серед громадян. Замість нинішньої солідарної системи пенсійного забезпечення планується впровадити нову модель, що складатиметься з двох частин:

Базова фіксована виплата – приблизно 2 400 гривень, що становить 30% від мінімальної заробітної плати;

Страхова індивідуальна виплата, розмір якої залежатиме від тривалості страхового стажу та розміру заробітку протягом трудового життя.

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Базова частина пенсії передбачена для всіх громадян пенсійного віку – незалежно від того, чи мають вони необхідний стаж або високі доходи. А от страхова виплата надаватиметься лише тим, хто має офіційний страховий стаж.

Які плюси має нова пенсійна модель?

За словами Андрія Павловського, запровадження нової системи дозволить модернізувати принципи нарахування пенсій: виплати більше не залежатимуть від того, коли саме людина вийшла на пенсію. Це повинно усунути несправедливість, коли при однаковому стажі та досвіді пенсіонери отримують різні суми лише через різні дати виходу на заслужений відпочинок.

Але без ризиків не обійшлося:

Базова пенсія може виявитися меншою за фактичний прожитковий мінімум, особливо після сплати податків;

Люди з вищими заробітками можуть несподівано опинитися з меншими пенсіями, ніж ті, хто мав нижчу офіційну зарплату.

Раніше ми розповідали, що українцям з середньою зарплатою "не світить" навіть середня пенсія.

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