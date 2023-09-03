Шестеро двохсотих та двоє трьохсотих: у Чорному морі ВМС України атакували катер окупантів Байрактаром (відео)

У Чорному морі українські бійці завадили російським морським десантникам висадитися на берег. Їх було атаковано з Bayraktar TB2.

Унаслідок вдалої атаки було ліквідовано шістьох бойовиків армії рф, а двох було знешкоджено.

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Як повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил України у своєму Телеграм-каналі, це сталося у північно-західній частині Чорного моря

"Під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець". Ворог зазнав втрат в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів", – прокоментували у ВМС України відео ліквідації морських десантників окупаційної армії.

Нагадаємо, прикордонники допомагають військовим бити ворога на різних ділянках фронту. Завдяки бійцям ДПСУ на Харківщині було знищено російський комплекс відеоспостереження "Муром-П".

А днями бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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