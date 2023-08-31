Шість помилок при пранні, через які одяг погано пахне

Як не можна прати одяг - помилки при пранні одягу

Коли ми перемо одяг у пральній машині, то цілком обґрунтовано очікуємо, що він буде чистим та свіжим. На жаль, іноді бувають неприємні сюрпризи, і одним з найчастіших є неприємний запах свіжого одягу.

З метою економії часу ми можемо допускати помилки під час прання, що викликають цю незручність. Проте можна покласти край цим неприємностям, пише Sante Plus.

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Помилки прання, через які на одязі залишається затхлий запах

1. Перевантаження пральної машини може призвести до запаху вогкості.

Це помилка, яка передбачає перевантаження барабана пральної машини. Занадто повна машина робить одяг більш вологим, і його сушіння займає набагато більше часу.

2. Нестача повітря сприяє появі запаху вологості.

Якщо ваші речі недостатньо провітрюються під час сушіння, там може утворитися волога. Не складайте всю мокру білизну в сушарку, сподіваючись заощадити час, інакше в результаті білизна буде пахнути вогкістю. Це також може вплинути на тканину настільки, що вам доведеться прасувати більшу частину одягу.

Найкраще розподіляти час прання, залишаючи одягу достатньо місця для правильного сушіння. При цьому обов'язково провітріть приміщення протягом 15 хвилин, щоб забезпечити вільне надходження повітря. Хороша вентиляція важлива якість сушіння.

3. Сушіння одягу у вологому приміщенні може призвести до неприємного запаху.

Коли холодно, у людей є звичка сушити одяг у такій кімнаті, як ванна. Однак, пам'ятайте, що це помилка. Нестача повітря через деякий час неминуче призведе до появи затхлого запаху. Якщо ви не хочете відкривати вікна будинку через страх холоду, подумайте про те, щоб придбати осушувач повітря, щоб ваші речі швидше висохли.

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4. Якщо не мити пральну машину, на одязі може залишитися затхлий запах.

Пральні машини мають тенденцію зберігати вологу, що призводить до появи цвілі та стійкого запаху. Щоб уникнути цього, протріть барабан саморобним побутовим засобом для чищення, а потім запустіть високотемпературний вакуумний цикл, насипавши кілька столових ложок харчової соди у відсік для миючих засобів. Харчова сода не тільки допоможе вбити бактерії, а й дезодорує вашу машину.

Крім того, між кожним використанням не забувайте залишати дверцята приладу прочиненими. Дійсно, хороша вентиляція забезпечує якісне сушіння і, отже, запобігає появі затхлого запаху білизни. Ще одна деталь: пам'ятайте, що гумові ущільнення барабана можуть містити бруд та бактерії. Не соромтеся чистити та дезінфікувати їх.

5. Неправильна кількість миючого засобу може сприяти появі неприємного запаху.

Якщо ви думаєте, що використання великої кількості миючого засобу заощадить вам час та ефективність, подумайте ще раз. Занадто велика кількість миючого засобу призведе тільки до утворення піни, яка затримує бруд та бактерії, що викликають запах.

Що стосується температури води, краще використовувати гарячу воду для тканин, які можуть витримати її, щоб краще знищити бактерії. Також не сипте занадто багато порошку.

6. Часте використання кондиціонера для білизни також є причиною запаху вогкості.

Важко не відмовитися від використання кондиціонера для білизни для ароматизації та пом'якшення тканин. Однак часте його використання лише маскує небажані запахи, а не нейтралізує їх. Натомість бажано віддати перевагу білому оцту, який має дезодоруючі та дезінфікуючі властивості.

Якщо вам складно відмовитися від ароматних властивостей кондиціонера для білизни, ви завжди можете налити у відповідний відсік кілька крапель розведеної у воді ефірної олії. Чебрець, м'ята, лаванда чи навіть евкаліпт – кожен знайде щось для себе. Ви також можете зробити кондиціонер для білизни без хімікатів.

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