Шість порід собак, які найнебезпечніші для людини

Собаки належать до найулюбленіших домашніх тварин, але деякі з них дійсно небезпечні та непередбачувані. У деяких чотирилапих агресивна поведінка може виявлятися лише у певних стресових ситуаціях або у зв'язку з такими факторами, як порода, походження та виховання.

Видання Sante Plus вказує, що причини злості собак можуть бути різні. Проте варто уникати узагальнень про породи та ретельно враховувати індивідуальність кожного собаки.

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Хоча насправді не існує породи собак, яка має бути агресивною до людей, але деякі породи більш схильні до агресивної поведінки, ніж інші. Найбільш небезпечні – ротвейлери, пітбулі, акіти, чау-чау, добермани та німецькі вівчарки. Ці собаки мають сильну захисну реакцію і можуть бути дуже агресивними, якщо їхнім близьким щось загрожує.

Ротвейлер

Ротвейлер - небезпечні породи собак

Цей собака надзвичайно лютий і дійсно страшний. 2000 років тому ротвейлери перебували "на службі" біля римської армії і билися разом із легіонерами.

Вони також поводяться так, як їх вчили робити. Є надзвичайно слухняні собаки цієї породи, які люблять свого господаря, але якщо їм доведеться захищати його чи його будинок, вони без роздумів нападуть.

Пітбуль

Пітбуль - небезпечні собаки - яка собака зла та небезпечна

Ця тварина не жорстока, але її важко дресирувати. Можливо, саме тому це одна з найнебезпечніших порід собак у світі.

Дуже сильний, з надзвичайно розвиненою щелепою, його можна навчити вбивати і захищати територію/будинок.

Пітбуль може добре ставитися до будь-кого, але, якщо його навчили атакувати людину, то жертвою може стати будь-хто. На жаль, коли люди відчувають небезпеку, вони тікають і тому в очах пітбуля стають здобиччю.

Акіта

Акіта - порода собак

Цей собака може бути небезпечним, але це не залежить від тварини. Проте багато чого вирішує її соціалізація та спосіб дресирування, який обрав господар.

Американська акіта – популярна порода для всіх любителів собак, оскільки вони зазвичай змушують своїх власників почуватися дуже добре захищеними.

Чау-чау

Небезпечні породи собак - які собаки визнані небезпечними

Чау-чау – давня порода собак, що походить із Китаю. Китайською мовою її назва звучить як "Сунші-цюань" ("чала левова собака").

Китайський барельєф, датований 150 р. до н.е., зображує лева, який переслідує собаку, схожу на цю породу. Чау-чау – чудовий сторожовий собака. Він дуже гарний пес, але має серйозний недолік: він дуже легко нервує. Це собака, яка, як відомо, кусається. Це єдиний собака, який, коли сильно розсердиться, кусає свого господаря. Тренуватися дуже важко. А в рейтингу найрозумніших собак Стенлі Корена чау-чау посідає 76 місце з 79 перелічених порід собак.

Доберман

Доберман

Добермани – ласкаві тварини, але вони мають фізичні можливості бути небезпечними, якщо їм потрібно (вони великі, сильні і мають потужний укус). Тому ця порода собак вважається агресивною, хоча насправді вони просто вірні захисники і зазвичай небезпечні лише тим, хто загрожує їх близьким.

Німецька вівчарка

Вівчарка - порода собаки вівчарка - найнебезпечніші породи собак

Відома своїм розумом і тим, що часто буває поліцейським собакою, німецька вівчарка – це тварина, яка завжди шукає свій дім та свою сім'ю, до яких він дуже уважний.

Собака охороняє весь будинок і любить дбати про своїх господарів. Однак люті німецькі вівчарки насправді люті лише тому, що вони зазнали жорстокого поводження, навчені їх власником атакувати або просто тому, що вони голодні. Справді, голодні тварини б'ються за їжу.

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