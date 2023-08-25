Шість рослин чорного кольору, які прикрасять сад

Листя або квітки деяких рослин можуть набувати темного кольору, близького до чорного. Цей незвичайний колір рослинності принесе в сад оригінальний відтінок.

Видання Sante Plus назвало шість нетипових рослин та квітів темних відтінків. Оскільки, як зауважують експерти, чорного кольору насправді не існує у рослинному світі. Квіти або листя, які нам здаються чорними, насправді мають яскраво виражений темно-червоний, темно-коричневий або бордовий колір.

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Чорний ірис

Чорний ірис

Ірис – кореневищний чи цибулинний багаторічник, який цінується садівниками через рясні цвітіння та різноманітне забарвлення. Справді, він може набувати яскравих або темних кольорів, наприклад чорного. В такому випадку ми говоримо про чорний йорданський ірис. Це також квіткова емблема країни.

Ця квітуча рослина ксерофільна, тобто переносить надзвичайно посушливе середовище. Для цвітіння чорному ірису необхідне сонячне місце, захищене від сильних вітрів. Він любить бідний, добре дренований ґрунт і може переносити вапняк.

Після посадки іриса ретельно полийте його. Потім поливайте рослину кожні 10 днів протягом першого місяця. Після цього вашому ірису більше не знадобиться вода, крім літа, коли клімат дуже посушливий. Поливайте в цьому випадку раз на 3 тижні. Цвітіння відбувається ранньою весною.

Чорний арум

Чорний арум

Арум – багаторічна рослина сімейства Ароїдні. Декоративні квіти пропонують різноманітну палітру кольорів. Чорна калла має темно-фіолетові квітки, через що вони здаються чорними. Ця цибулинна рослина ідеально підходить для прикраси вашого саду, особливо якщо ви доповните його білим ефіопським арумом. Контраст додасть вашому саду нотки елегантності.

Братки з маленькими чорними квітками

Братки з маленькими чорними квітками

Братки — популярна рослина, яка прикрасить балкон або сад восени і навіть взимку. Його квіти бувають різних кольорів і навіть їстівні.

Моллі Сандерсон, або маленькі братки з чорними квітками, — багаторічна рослина, що квітне з квітня по вересень. Ця невибаглива у догляді рослина витривала і стійка до холоду та морозу. Зможе прикрасити садок навіть у холодну пору року.

Мовою квітів запропонувати комусь "братки" означає, що про людину думають. Це також квітка пам'яті.

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Чорний тюльпан

Чорний тюльпан

Чорний тюльпан, також званий Королевою Ночі, є багаторічною рослиною з листям. Його легко вирощувати в саду, він стійкий до холоду та морозу. Його цвітіння відбувається з квітня до травня, при посадці з жовтня до грудня. Квітки у нього дуже темно-бордово-червоні.

Чорний тюльпан любить піщаний, добре дренований грунт. Крім прикраси клумби та створення приємного розмаїття в саду, він також чудово впишеться у вазу, якщо його зрізати.

Лоза солодкої картоплі

Лоза батата

Виноградна лоза батата – тропічна рослина з великим екзотичним листям, яке приймає різні кольори: від світло-зеленого до фіолетового. Справді, якщо взяти приклад сорту Блеки, він відрізняється майже чорним листям.

Декоративний батат цінується для прикрашання клумб, саду, а також будинків. Він добре переносить вплив прямих сонячних променів або півтіні, витримує температуру вище 20°C. Для росту цій рослині необхідний родючий, легкий ґрунт.

При посадці, якщо грунт бідний, додайте компост або гній, що перепрів. Декоративна лоза любить вологість. Регулярно поливайте, щоб ґрунт ніколи не пересихав, особливо влітку.

Чорний гіацинт

Чорний гіацинт

Чорний гіацинт – багаторічна квітуча рослина. Його квіти ароматні та мають різноманітне забарвлення, у тому числі темний відтінок, близький до чорного. Ця цибулинна рослина не тільки витривала і рідкісна, її можна вирощувати навіть у приміщенні. Що стосується зростання, то гіацинт може зростати на всіх типах ґрунтів. Цвітіння його відбувається навесні.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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