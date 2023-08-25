Шесть растений черного цвета, которые украсят сад

Листья или цветки некоторых растений могут приобретать темный цвет, близкий к черному. Этот необычный цвет растительности принесет в сад оригинальный оттенок.

Издание Sante Plus назвало шесть нетипичных растений и цветов темных оттенков. Поскольку, как отмечают эксперты, черного цвета действительно не существует в растительном мире. Цветы или листья, которые нам кажутся черными, действительно имеют ярко выраженный темно-красный, темно-коричневый или бордовый цвет.

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Черный ирис

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Ирис – корневищный или луковичный многолетник, который ценится садовниками из-за обильных цветений и разнообразной расцветки. Действительно, он может приобретать яркие или темные цвета, например черный. В таком случае мы говорим о черном иорданском ирисе. Это тоже цветочная эмблема страны.

Это цветущее ксерофильное растение, то есть переносит чрезвычайно засушливую среду. Для цветения черному ирису необходимо солнечное место, защищенное от сильных ветров. Он любит бедную, хорошо дренированную почву и может переносить известняк.

После посадки ириса тщательно полейте его. Затем поливайте растение каждые 10 дней в течение первого месяца. После этого вашему ирису больше не понадобится вода, кроме лета, когда климат очень засушлив. Поливайте в этом случае раз в 3 недели. Цветение происходит ранней весной.

Черный арум

Арум – многолетнее растение семейства Ароидни. Декоративные цветы предлагают разнообразную цветовую палитру. Черная калла имеет темно-фиолетовые цветки, из-за чего они кажутся черными. Это луковичное растение идеально подходит для украшения вашего сада, особенно если вы дополните его белым эфиопским арумом. Контраст придаст вашему саду нотки элегантности.

Братцы с маленькими черными цветками

Братц — популярное растение, которое украсит балкон или сад осенью и даже зимой. Его цветы бывают разных цветов и даже съедобны.

Молли Сандерсон, или маленькие анютины глазки с черными цветками, — многолетнее растение, цветущее с апреля по сентябрь. Это неприхотливое в уходе растение выносливое и устойчивое к холоду и морозу. Сможет украсить сад даже в холодное время года.

На языке цветов предложить кому-то "братки" означает, что о человеке думают. Это тоже цветок памяти.

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Черный тюльпан

Черный тюльпан, также называемый Королевой Ночи, является многолетним растением с листьями. Его легко выращивать в саду, он устойчив к холоду и морозу. Его цветение происходит с апреля по май, при посадке с октября по декабрь. Цветки у него очень темно-бордово-красные.

Черный тюльпан любит песчаную, хорошо дренированную почву. Кроме украшения клумбы и создания приятного разнообразия в саду, он также отлично впишется в вазу, если его срезать.

Лоза сладкого картофеля

Виноградная лоза батата – тропическое растение с большими экзотическими листьями, которое принимает разные цвета: от светло-зеленого до фиолетового. Действительно, если взять пример сорта Блэки, он отличается почти черными листьями.

Декоративный батат ценится для украшения клумбы, сада, а также домов. Он хорошо переносит воздействие прямых солнечных лучей или полутени, выдерживает температуру выше 20°C. Для роста этому растению необходима плодородная, легкая почва.

При посадке, если почва бедная, добавьте компост или перепревший навоз. Декоративная лоза любит влажность. Регулярно поливайте, чтобы почва никогда не пересыхала, особенно летом.

Черный гиацинт

Черный гиацинт – многолетнее цветущее растение. Его цветы ароматны и имеют разнообразную окраску, включая темный оттенок, близкий к черному. Это луковичное растение не только выносливое и редкое, его можно выращивать даже в помещении. Что касается роста, то гиацинт может вырастать на всех типах почв. Цветение его происходит весной.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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