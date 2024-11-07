Шмигаль назвав категорію військовозобов‘язаних, яка в першу чергу отримає повістки

Непрацюючі військовозобов’язані отримують повістки у першу чергу. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

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"Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр "Оберіг", направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена", – сказав він.

Нагадаємо, ми вже писали, яке покарання загрожує працівниками ТЦК, які уникають видачі родичам повісток.

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