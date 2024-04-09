Шмигаль пообіцяв справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних: деталі

У Кабінеті Міністрів України готують важливі зміни, пов'язані з мобілізацією військовозобов'язаних. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання.

"Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура", - зауважив він.

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Однією з ключових справ є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних, особливо працівників підприємств, які є критично важливими. "Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", - підкреслив Шмигаль.

З цією метою глава уряду доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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