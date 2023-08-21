Шоколадний торт у чашці можна приготувати всього за 4 хвилини: неочікуваний рецепт

Випічка може бути важким завданням, яке потребує багато часу. Втім, є способи приготувати десерт за лічені хвилини.

BBC Good Food поділився смачним рецептом розплавленого шоколадного торта. Для всього процесу приготування знадобиться всього 4 хвилини.

Торт повністю готується в мікрохвильовій печі, тому не доведеться жодного разу вмикати духовку. Він має розплавлений шоколадний центр, ідеальний для швидкого частування.

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Для приготування однієї порції знадобляться:

дві столові ложки соняшникової олії;

одне середнє яйце;

дві столові ложки борошна;

три столові ложки цукру;

одна столова ложка какао-порошку;

дрібка ванільного екстракту;

одна столова ложка окропу;

один м’який шоколадний трюфель;

морозиво або вершки для подачі.

Помістіть усі інгредієнти, крім шоколадного трюфеля, у чашку об'ємом 350 мл. Виделкою ретельно збийте всі інгредієнти та додайте дрібку солі.

Вставте шоколадний трюфель у центр тіста. Розігрійте торт у мікрохвильовій печі на високій потужності протягом 45 секунд.

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